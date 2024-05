La Vigor Perconti non cambia: mister Andrea Persia resta sulla panchina

La Vigor Perconti si può dire del suo campionato di Promozione, terminato nel girone B con un terzo posto a dodici punti dal Fiumicino campione. I buoni risultati hanno spinto alla riconferma, da parte della società, del tecnico Andrea Persia, arrivato dai ranghi interni della società dopo la scorsa stagione.

Il comunicato della Vigor Perconti

Con grande soddisfazione comunichiamo che Mister Andrea Persia è confermato per la stagione 2024/2025 alla guida della Prima Squadra per il Campionato di Promozione. Con i nostri colori è stato Campione Regionale e Campione Italiano nel 2016 con la Juniores. Vincitore della Coppa Lazio Juniores nel 2021 e Campione Regionale Juniores nel 2022. Ex calciatore professionista, Andrea Persia è un uomo di Società con la U maiuscola. Allenatore da campo, esperto, tattico e stratega allo stesso tempo, per utilizzare termini che vanno di moda ultimamente. Ma soprattutto reputa il gruppo al di sopra di tutto. Nelle prossime settimane saranno comunicati i nominativi del suo staff.