La Torres vince all'ultimo respiro contro l'Ostiamare

La trasferta sarda non porta punti all'Ostiamare, che tiene il ritmo dei sardi per tutta la partita salvo cadere per un tiro di Bianchi sugli sviluppi di una punizione di Demartis respinta dalla barriera. Gli ostiensi si erano aggrappati alla grande prestazione del loro portiere Trovato, bravissimo a salvare sulla doppia occasione di Scotto e Kalifa nel primo tempo. La Torres ritrova così il sorriso e risale al secondo posto in classifica con 47 punti, mentre l'Ostiamare vede allontanarsi ulteriormente la zona playoff, ora distante cinque punti dall'ultimo posto occupato dall'Afragolese, vincitrice in casa contro il Monterotondo.

Torres – Ostiamare 1-0 (90′ Bianchi)