La Torres è corsara ad Artena, cade la Vis per 0-2

Cade la Vis Artena, che in casa non riesce a trovare punti con i sardi della Torres, che si mantengono al secondo posto in classifica del girone G con questa vittoria. La partita si indirizza in maniera decisa già nel primo tempo, complici le occasioni sui piedi di Lisai e Ruocco e con la pressione della Torres che si sfoga al 42', con il gol di Masala direttamente da punizione. Ruocco è di nuovo decisivo nel secondo tempo, con il rigore guadagnato da lui e poi trasformato da Diakité che indirizza definitivamente la sfida. L'Artena resta così ancora a otto punti di vantaggio sulla zona retrocessione.

Vis Artena - Torres 0-2 (42' Masala, 64' rig. Diakité)

Vis Artena: Manni, Maugeri, Pompei, Capodaglio, Sfanò, Paolacci, Talone, Mastropietro, Odianose, Contucci, Carbone.

In panchina: Chingari, Magliocchetti, Taviani, Vittucci, Ferrieri, Di Vico, Cericola, Sordilli, Chialastri.

Allenatore: Fabrizio Perrotti

Torres: Salvato, Mukaj, Antonelli, Dametto, Ferrante, Gurini, Bianchi, Masala, Lisai, Ruocco, Diakité.

In panchina: Garau, Mignogna, Rossi, S. Pinna, Tesio, Turchet, Demartis, Sabatini, Çani.

Allenatore: Alfonso Greco