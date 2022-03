La Tivoli vince in trasferta contro il La Rustica

Continua la marcia della Tivoli, che batte anche il La Rustica Rocca di Papa per assicurarsi tre punti cruciali per mantenere la vetta della classifica, vista la contemporanea vittoria della Luiss. A decidere la sfida per gli ospiti è stato Danieli, che ha mantenuto i dieci punti di vantaggio sulla Luiss seconda in classifica. Resta all'ultimo posto prima della zona retrocessione il La Rustica, che data la sconfitta del Casal Barriera mantiene i sette punti di vantaggio sulla zona rossa.

La Rustica RDP - Tivoli 0-1 (Danieli)