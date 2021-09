La Tivoli va a valanga sull'Indomita, 5-1 nella prima di Eccellenza

Finisce in goleada la prima giornata del girone B di Eccellenza Lazio. A dominare è la Tivoli Calcio, che dopo un primo tempo stentato torna in campo nella ripresa con altro piglio e rifila quattro gol in un tempo solo all'Indomita Pomezia. Il primo tempo era stato più equilibrato, con la Tivoli a macinare occasioni ma con gli ospiti bravi a non concedere mai la profondità ai padroni di casa. La pressione del Tivoli porta i suoi risultati al 19' del primo tempo, con il vantaggio di Valentini. Nonostante il dominio territoriale il gol del pareggio arriva in maniera quasi inaspettata. A fine primo tempo è bravo Marino ad approfittare di una disattenzione della difesa tiburtina.

Il momento positivo carica l'Indomita, che va vicina al vantaggio con una punizione dal limite, si cui il portiere della Tivoli si fa trovare pronto. Al ritorno in campo è tutta un'altra Tivoli, che fa pesare in ogni modo la sua presenza in campo. Virdis apre le danze al settimo del secondo tempo e da lì è un assolo della Tivoli, che rende felici i tifosi all'Olindo Galli con altri tre gol che fissano il risultato sul 5-1. La squadra di casa tornerà in campo la settimana prossima sul campo del Cantalice.