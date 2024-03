La Tivoli ufficializza il suo nuovo allenatore

Scioglie le ultime riserve la Tivoli, club del girone F di Serie D. I tiburtini hanno accettato le dimissioni di mister Granieri e hanno optato per la soluzione interna, rendendo permanente la scelta del duo composto da Francesco Mazzarani e Maurizio Berti, nella speranza di trovare la salvezza, con solo due punti a separare la Tivoli dalla zona salvezza diretta.

Il comunicato della Tivoli

Dopo le inaspettate dimissioni di Mister Granieri, che nuovamente ringraziamo per la correttezza comportamentale, abbiamo cercato di interpretare e tradurre i diversi stati d'animo all'interno della nostra comunità sportiva. Gli stessi hanno portato ad una scelta univoca che coniuga VOGLIA ed ESPERIENZA ma soprattutto il grande senso di appartenenza. Motivo quest'ultimo che non ci ha fatto minimamente indugiare nell'affidare la guida tecnica della Prima Squadra, per questo finale di stagione, al duo Francesco Mazzarani/Maurizio Berti. Per loro, così come per noi, un senso di appartenenza che unitamente a quello della squadra, pensiamo e speriamo sia il giusto mix per affrontare queste ultime importanti sfide. A Manrico e Francesco vanno i nostri più profondi ringraziamenti per averci trasmesso tutta la loro convinzione nel raggiungere il miglior risultato possibile. Di nuovo GRAZIE ai due Mister e con tutto il cuore……..buon lavoro.

[comunicato stampa Tivoli]