La Tivoli pareggia a Frascati e vola in finale di Coppa Italia Eccellenza

Non basta un ritorno coraggioso e giocato a viso aperto alla Lupa Frascati per superare l'ostacolo Tivoli, una delle forze principali di quest'annata di Eccellenza che si è confermata anche in Coppa, difendendo il vantaggio maturato all'andata e raggiungendo la finale contro il Civitavecchia. L'inizio del Frascati è stato travolgente, con un gol di Costantini dopo solo sei minuti nato da un calcio d'angolo di Lalli. La replica della Tivoli non si è fatta attendere, tempo di battere da centrocampo e De Marco sorprende la difesa del Frascati piazzata male. Muzzi e Pagliaroli hanno chance nel finale di primo tempo ma non riescono a fare male alla porta difesa da Vento. Molto più pericolosa l'occasione capitata a Pagliaroli al 9' della ripresa, fermata a pochi centimetri dalla linea. Al 30' l'episodio per cui recrimina il Frascati, Nicholas Muzzi cade in un contatto con D'Urbano in area, la Lupa chiede il rigore per trattenuta ma il direttore di gara lascia proseguire. Nel finale la Lupa prova ad assaltare ma la Tivoli resiste, guadagnandosi la finale di Coppa Italia Eccellenza contro la Civitavecchia.

