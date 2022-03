La Tivoli cala il tris contro il Casal Barriera

Squadra in casa

Squadra in casa Tivoli

Vola ancora la Tivoli, che sul proprio campo allunga il vantaggio in classifica e mantiene la vetta del girone B battendo il Casal Barriera. La squadra di mister Pascucci è stata trascinata dai gol di De Costanzo, Danieli ed Esposito, che hanno indirizzato definitivamente la gara a favore dei padroni di casa. Niente da fare per il Casal Barriera, che resta al terzultimo posto in classifica e ora si trova a sette punti di distanza dal La Rustica quartultimo. Salgono a dieci invece i punti di vantaggio della Tivoli, che precede la Luiss seconda di dieci punti.

Tivoli - Casal Barriera 3-0 (De Costanzo, Danieli, Esposito)