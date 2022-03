La Tivoli batte la Luiss in trasferta e mette un mattoncino verso il titolo

Grande festa per la Tivoli, che sul campo della Luiss coglie nel finale tre punti cruciali per la vittoria del girone B di Eccellenza Lazio. Gli ospiti passano in vantaggio con un gol di De Marco, ma la Luiss reagisce con De Vincenzi che prima manca il tap-in a due passi dalla rete per merito di Vento e poi per un salvataggio miracoloso sulla linea di Esposito. Per il pareggio serve lo spunto di Vilmercati, che conclude una bella azione personale con un tiro dal limite che non lascia scampo a Vento. Nel finale sia la Luiss che il Tivoli sfiorano il gol del vantaggio, gli ospiti col palo di De Marco mentre Renzetti spreca per la Luiss da distanza ravvicinata.

Gli sforzi della Luiss vengono ripagati in avvio: Nolano raccoglie l'assist di Cinti e sigla il gol del vantaggio. La capolista però non demorde, e dopo aver rischiato di subire il 3-1 trova il pari con un rigore di Danieli, assegnato per fallo di Vilmercati su De Marco. La Tivoli torna ad avere il predominio del campo e cerca insistentemente il pareggio, trovandolo con lo splendido tiro da venti metri di Laurenti, che regala i tre punti alla Tivoli e tredici punti di vantaggio sull'accoppiata Luiss-Anzio, ormai destinate a meno di miracoli a lottare per il secondo posto.

Luiss -Tivoli 2-3 (6′ De Marco (T), 24′ Vilmercati (L), 50′ Nolano (L), 69′ Danieli (T) su rigore, 94′ Laurenti (T)