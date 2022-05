La Tivoli batte il Pomezia e vola in Serie D

Diventa realtà il sogno della Tivoli, che contro il Pomezia quasi nel finale raggiunge una vittoria cruciale per la testa del girone dei playoff di Eccellenza Lazio e finalmente torna in Serie D dopo quindici anni dall'ultima volta. La squadra tiburtina deve ringraziare il gol di Del Duca, che al 42' del secondo tempo ha messo in rete il gol che è valso la storica promozione. Di conseguenza al risultato della Tivoli la Lupa Frascati può festeggiare anche lei la promozione in Serie D, con il Pomezia ultimo nel minigirone e che ora sarà costretto a giocare gi playoff nazionali per alire in Serie D.