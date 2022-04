La Tivoli annuncia il suo nuovo allenatore

Annunciato il nome del nuovo allenatore del Tivoli, che sostituisce l'esonerato Claudio Pascucci. Il nuovo tecnico sarà infatti Carlo Susini, annunciato con un lungo comunicato dalla squadra laziale. "Per come abbiamo detto nel comunicato inerente la variazione nella guida tecnica della prima squadra, circa la possibilità di non lasciare nulla di intentato, la Società ha ritenuto di fare l'ennesimo sforzo per cercare di garantire a TUTTI le migliori condizioni di approccio alla sfida playoff. A tal proposito abbiamo quindi scelto di far gestire, quello che sarà il momento più delicato della stagione, ad una figura che di calcio ne ha visto e vissuto tanto. Con assoluto e rinnovato entusiasmo comunichiamo di aver affidato a Carlo Susini il compito di prenderci per mano nella volata finale. Nel ringraziarlo con tutto il cuore per aver accettato di guidare una squadra così importante che ha già prodotto un risultato straordinario, diamo qualche cenno sul suo curriculum che vanta esperienze manageriali e da tecnico, con diversi campionati vinti, tra: Salernitana, Pescina, Aquila Calcio, Ternana, Rieti, Viterbese, Lanciano.".