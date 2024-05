La SSA Rieti batte il Terracina e si prende il Titolo Regionale

Nella sfida per il titolo regionale esce fuori tutto il carattere della SSA Rieti, vincitrice del girone A, che ribalta il risultato con il Terracina campione del B e si toglie lo sfizio di vincere la Supercoppa. Una sfida iniziata benissimo per il Terracina, che si è trovato avanti 2-0 dopo solo 10 minuti con i gol di Stella e Curiale e che sembrava avere già le mani sul trofeo. Bomber Daniel Rossi però con l'ennesimo gol accorcia il parziale al 40' del primo tempo e in pieno recupero del secondo ci pensa Scipioni a portare la sfida ai rigori, dove la Rieti è infallibile e il suo portiere Egidio neutralizza, portando la Supercoppa in mano al Rieti.

SSA RIETI - TERRACINA 2-2 (7-6 d.c.r.)