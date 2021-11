Il Nuova Florida annuncia un nuovo arrivo nello staff

Cambiano i quadri dirigenziali del Nuova Florida, che annuncia l'arrivo di Francesco Girelli in dirigenza per quanto concerne l'attività di scouting della società di Serie D. Di seguito il comunicato ufficiale rilasciato sui social dal club laziale. "La società è lieta di presentare il nuovo responsabile dell’agonista e scouting Francesco Girelli. Figura importante che entra a far parte di un progetto per la valorizzazione dei giovani. Girelli infatti è uno dei migliori nel proprio ruolo, giovane ma non inesperto, visto che in passato ha lavorato con società professioniste, ne citiamo due, Carpi e Macerata, ma altre piazze hanno avuto la fortuna di averlo in società e di usufruire delle sue potenzialità, beneficiando del lavoro svolto. La società Augura a Francesco che questo percorso sia duraturo nel tempo e che porti beneficio alla società e a lui per la sua personale carriera. Benvenuto in Biancorosso".