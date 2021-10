La Sangiovannese ferma il Montespaccato sul pareggio

Ancora un pareggio per il Montespaccato, questa volta contro la Sangiovannese, anche se la squadra romana ha comunque da sorridere per la sua imbattibilità e trova il quarto risultato utile consecutivo. L'inizio dei padroni di casa è travolgente. Il Montespaccato si rende pericoloso già al 3' su punizione dal limite, ma l'occasione buona capita sette minuti dopo sulla testa di Zucchelli, bravissimo ad infilare la porta ospite con un colpo di testa su calcio d'angolo. La Sangiovannese però non resta a guardare, e praticamente dopo un minuto trova il jolly con un bel tiro a giro da dentro l'area di Boganini, imprendibile per Tassi. La partita ora è estremamente equilibrata, ma chi va vicino al gol è sicuramente la squadra di casa, con Calì che al 32' manda fuori di un niente un diagonale di sinistro.

Il ribaltamento di fronte è ancora una volta fatale al Montespaccato, con Boganini che pennella un cross perfetto sulla testa di Bellini, che di testa non deve fare altro che spingere in rete e dare il vantaggio agli ospiti al 33'. La girandola di gol ed emozioni continua, e questa volta è Ansini a trovare la via della rete al 36', con una botta da fuori violentissima che per poco non si infila sotto l'incrocio dei pali, riportando la parità in una partita estremamente combattuta. Il secondo tempo non rispetta le premesse di spettacolarità del primo, anche se il Montespaccato ha più da recriminare per un clamoroso contropiede 3vs1 non sfruttato al 26'. La partita finisce quindi con un pareggio, il secondo di fila per il Montespaccato, che però resta ancora attaccato alle prime della classe e rimane l'unica squadra laziale ancora imbattuta in campionato.