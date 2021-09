La Rustica RRdP (calcio, Eccellenza), capitan Anastasio: “Con Ariccia una vittoria che dà fiducia”

Le sensazioni sono ottime in casa Rocca di Papa dopo la vittoria per 1-0 contro lo Sporting Ariccia sul campo di casa di via Galatea. A mostrare tutta la sua soddisfazione nel post-partita è il neo capitano Cristian Anastasio, che ha esordito da capitano per il Rocca di Papa proprio contro la squadra per cui ha militato (chiamata Sporting Genzano) fino all'anno scorso. “La partita è stata condizionata dal gran caldo, i ritmi sono stati piuttosto lenti e nel primo tempo non ci sono state grandi occasioni. La rete decisiva è arrivata a metà ripresa con Christian Fabiani, ex della partita come il sottoscritto e Nanni, ma in precedenza avevamo creato altre due opportunità importanti. A livello di gioco e tattico sappiamo che c’è ancora tanto da migliorare, ma l’importante era ritrovare un po’ di fiducia dopo la brutta amichevole persa con l’Ottavia che poteva un po’ destabilizzarci. Ora con l’Atletico Lodigiani cercheremo di fare un’altra buona prestazione, mettendo nelle gambe un test in più in vista dell’esordio in campionato”.

Anastasio ha parlato anche del suo nuovo ruolo. “Ho già fatto la mezzala in qualche caso, ma ora mi sta piacendo di più e sento la responsabilità di essere la guida dei tanti giovani che abbiamo in organico. Anche la fascia di capitano la apprezzo e la sento come una spinta a dare qualcosa in più”. Il classe 1995 spiega i motivi che lo hanno portato al La Rustica RRdP: “La società mi aveva cercato già l’anno scorso e quest’anno abbiamo concretizzato l’accordo. Ho trovato un club serio e logisticamente anche lo spostamento a La Rustica e gli allenamenti nel tardo pomeriggio hanno influito sulla mia scelta. Il presidente Tonino D’Auria è una persona seria e mister Nunzio Iardino è un tecnico molto preparato. Il nostro obiettivo è quello della salvezza: sappiamo che sarà molto difficile anche per via della formula, ogni partita sarà una battaglia. Sarebbe importante cominciare bene per dare sicurezza ad un gruppo molto giovane”. Ora per i capitolini ci sarà l’incrocio con l’Atletico Lodigiani prima del debutto in campionato del 19 settembre contro il Casal Barriera.