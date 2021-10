La Rustica RdP, parla Pellegrini "Il nostro obiettivo è la salvezza"

E' tempo di analisi in casa La Rustica RdP dopo la sconfitta subita in casa contro la Vigor Perconti. A provare ad analizzare la partita c'è il difensore centrale classe 2000 Matteo Pellegrini. “Il primo tempo è stato molto equilibrato e ci sono state occasioni da una parte e dall’altra. Nel secondo noi obiettivamente siamo stati meno brillanti e loro più cattivi. Come mi spiego questo atteggiamento? Credo sia una questione di mentalità, siamo una squadra giovane e ci possono stare questi passaggi a vuoto. Anche loro hanno in organico diversi ragazzi, ma magari con qualche esperienza in più in categoria. In ogni caso ci rimbocchiamo le maniche e guardiamo avanti”. Gli obiettivi in casa La Rustica sono chiari anche per Pellegrini. “L’obiettivo è quello di centrare la salvezza, ma sappiamo che ci sarà da soffrire. Abbiamo ottenuto due pareggi nelle prime due gare e ora è arrivata questa sconfitta, ma siamo appena all’inizio del torneo. Forse avremmo qualche punto in più per quello che abbiamo fatto vedere in queste prime gare. Sappiamo che c’è da lottare in ogni partita e in particolare negli scontri diretti. La squadra deve credere un po’ di più nelle proprie potenzialità”.

Domenica prossima si torna a giocare sul campo amico di via Galatea: “Affronteremo la Luiss e, come dobbiamo fare in special modo nelle partite casalinghe, vogliamo fare punti. Bisogna stare molto attenti a un giocatore come Di Vincenzo che è molto pericoloso, l’ho già affrontato lo scorso anno e può farti male in qualsiasi momento”. Pellegrini ha già esperienza di queste serie, nonostante la giovane età, ed è al terzo anno di Eccellenza dopo una parentesi all'Astrea. “Quando è arrivata la chiamata del direttore generale Coccimiglio e del presidente D’Auria, ho deciso di sposare questo progetto che crede nella valorizzazione dei giovani. Ho trovato l’ambiente che mi aspettavo e sono contento della scelta che ho fatto”.