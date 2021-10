La Rustica RDP, le parole di Valente: "Era il risultato di cui avevamo bisogno"

Prima vittoria in campionato per il La Rustica RDP, che ha battuto il Centro Sportivo Primavera in trasferta con i gol di Nanni e Fabiani. A parlare della partita si è presentato ai microfoni del club il portiere classe 2000 Gabriele Valente. “E’ stata una vittoria meritata. Abbiamo raccolto quello che non avevamo rimediato in precedenza, quando avevamo giocato delle buone partite senza conquistare il successo. Prima dell’1-1 eravamo in totale controllo della partita, ma anche dopo l’episodio del calcio di rigore contro non abbiamo mai sofferto anche se indubbiamente abbiamo perso un po’ di sicurezza. Comunque era il risultato che ci serviva dopo una serie di buone partite in questo inizio di stagione: vincere aiuta a vincere e serve per il morale del gruppo. Dopo il grande lavoro fatto da inizio preparazione, è giusto che iniziamo a raccogliere i frutti”. Domenica prossima il La Rustica RRdP tornerà a giocare in casa col Tor Sapienza, terzo della classe nel girone B di Eccellenza: “Conosco il direttore Sergio Moriggi e il collega di reparto Tommaso Maddalena con cui ho lavorato a Ciampino. Sappiamo che avremo di fronte un avversario di ottimo livello, ma noi prepariamo tutte le partite allo stesso modo, ragionando una gara alla volta.".