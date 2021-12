La Rustica RDP, le parole di Petrizza "Con il Cantalice sarà fondamentale"

Il La Rustica RDP esce dalla sconfitta con l'Indomita Pomezia con buone sensazioni, e ad esternarle è il difensore centrale classe 1998 Andrea Petrizza "Abbiamo giocato i primi 35’ in modo molto positivo e siamo andati in vantaggio con Piccirilli. Inoltre ci è stato annullato anche un gol per un fuorigioco dubbio, poi nel finale di primo tempo l’Indomita ha pareggiato e a inizio ripresa ha siglato il gol del sorpasso. Subito dopo ci è stato annullato un altro gol per un fuorigioco inesistente, poi nell’ultima mezz’ora abbiamo spinto sfruttando anche la nostra condizione fisica che esce quasi sempre nei finali, ma purtroppo non siamo riusciti a trovare il gol del pareggio". Chiusura con il prossimo avversario, il Cantalice. "Ospiteremo il Cantalice e sarà una gara fondamentale perché si tratta di uno scontro diretto. Vincendo toglieremmo punti a una concorrente oltre che guadagnarli noi, inoltre un successo aiuterebbe il morale e l’autostima del gruppo".