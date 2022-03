La Rustica RDP, le parole di Millozzi "Domenica abbiamo giocato da squadra vera"

Il La Rustica si è rialzato dopo la sconfitta contro la Luiss battendo per 3-2 il Centro Sportivo Primavera. Una vittoria ben accolta dal gruppo squadra, analizzata nelle parole di Nicolò Millozzi, giovane difensore classe 2000. "La sconfitta con la Luiss ci bruciava parecchio e il confronto interno che c’è stato durante il primo allenamento successivo è stato sicuramente utile. Ci siamo detto che non avremmo mai più dovuto fare quel tipo di figure e che dovevamo lottare per il nostro obiettivo. Domenica scorsa, infatti, abbiamo sfoderato una prestazione da squadra vera e non siamo andati in difficoltà nemmeno dopo il calcio di rigore con cui gli ospiti sono passati in vantaggio a inizio gara: eravamo convinti di poterla riprendere e infatti Sebastianelli ha siglato il pareggio già prima dell’intervallo. Negli spogliatoi mister Nunzio Iardino ci ha tranquillizzato e ci ha chiesto di rientrare in campo con lo stesso atteggiamento della prima frazione. Noi abbiamo eseguito passando in vantaggio col gol di Shoti e poi triplicando con Ippoliti. Il secondo gol ospite è arrivato proprio allo scadere e così abbiamo conquistato una vittoria meritata che ci può dare davvero tanto entusiasmo e fiducia”. La prossima chance di fare punti è domenica sul campo del Tor Sapienza “Conosco pochi avversari in questo girone, ma noi guardiamo in casa nostra. Andiamo lì a testa alta con l’obiettivo di dare continuità alla prestazione con il Centro Sportivo Primavera. Vogliamo fare il massimo da qui a fine stagione e se è possibile uscire dalla zona play out, altrimenti ci faremo trovare pronti anche per la post-season”.