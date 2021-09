La Rustica RDP, le parole di Ippoliti “Il campionato ci chiede di soffrire, siamo pronti”

Il centrocampista del La Rustica Ippoliti parla delle sensazioni della squadra in vista dell'esordio in campionato fissato per domenica

La nuova stagione per il La Rustica Real Rocca di Papa è sempre più vicina e i suoi protagonisti cominciano a scaldare i motori. Il primo avversario questa domenica sarà il Casal Barriera, per un inizio di stagione che si prospetta scoppiettante. A parlare delle sensazioni della squadra in vista dell'esordio è il centrocampista classe 1997 Francesco Ippoliti. “Affronteremo un avversario valido che nelle ultime stagioni ha fatto molto bene, personalmente non l’ho mai affrontato, ma so che è una squadra tosta e allestita per stare nelle posizioni medio-alte della classifica. Probabilmente avrà anche dei tifosi al seguito, ma spero che ci siano anche i nostri sostenitori: nelle prime partite ufficiali di Coppa è venuta tanta gente e sinceramente non mi aspettavo tutto questo interesse attorno a noi. Tra l’altro avremo diverse sfide con squadre limitrofe e quindi ci saranno partite molto sentite: ci servirà il sostegno della gente del quartiere e noi dovremo saperlo alimentare”.

Un commento anche sull'ultima partita ufficiale del La Rustica, l'eliminazione in Coppa Italia subita domenica scorsa contro l'Atletico Lodigiani, passato in trasferta per 0-1. “Forse il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto per quello che si è visto in campo. Loro sono passati in vantaggio con un rigore molto dubbio alla mezzora, successivamente ho sbagliato una ghiotta opportunità per pareggiare i conti e poi nella ripresa abbiamo prodotto qualche altro tentativo per pareggiare, ma non ce l’abbiamo fatta. E’ vero che nessuno ci aveva chiesto di vincere la Coppa, ma ci tenevamo a fare bene e dispiace essere stati eliminati”. Ippoliti parla anche dei motivi che lo hanno spinto ad accettare l'ambizioso progetto del La Rustica. “Mi ha cercato il presidente D’Auria e ho avuto subito una buona impressione di questa società. Inoltre abito proprio vicino al campo e così ho accettato, conoscendo un tecnico molto preparato come Iardino e un gruppo sicuramente giovane, ma con delle qualità. La formula del campionato ci chiede di soffrire e noi dobbiamo farci trovare pronti: so che dovrò essere un esempio per i ragazzi che sono al primo anno di questa categoria, ma proverò a trasmettere loro ciò che ho imparato nei miei cinque anni di Eccellenza dai compagni più grandi con cui ho giocato”.