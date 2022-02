La Rustica RDP, le parole di Iardino "Con la Vigor Perconti servirà una gran gara"

Torna a parlare il La Rustica RDP e lo fa tramite mister Nunzio Iardino, che presenta la sfida contro la Vigor Perconti di domenica prossima. “Rispetto alla sfida d’andata, gli avversari hanno cambiato qualcosa. Ma rimangono una squadra di ottimo livello che può contare su giovani di valore e su un impianto di gioco collaudato. All’andata ricordo una compagine molto dinamica che è stata abile nel costruire dal basso. Noi arriviamo all’appuntamento dopo uno stop di oltre un mese, ma la squadra si è allenata sempre con un buon numero di ragazzi e quindi la condizione generale è buona. Anche la concentrazione è alta e l’augurio è di fare una grande partita perché solo così possiamo uscire con qualche punto in tasca da una sfida così complicata”. Il La Rustica RRdP non si è tirato indietro contro le big. “Raramente siamo stati dominati, pur non avendo una squadra molto esperta per la categoria. Solo nella sfida con l’Anzio e in qualche altro spezzone di partita non abbiamo reso su buoni livelli, sicuramente avremmo meritato qualche punto in più per quanto espresso nelle prime 17 partite della stagione”. Idee chiare per quanto riguarda l'obiettivo stagionale. “Il primo pensiero è quello di fare la prestazione, poi i risultati sono una conseguenza” dice Iardino, molto apprezzato da tutto l’ambiente. “Sto bene in questo club e sento la stima e la considerazione della dirigenza e del gruppo”.