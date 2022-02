La Rustica RDP, le parole di Demofonti "Abbiamo tutte le carte in regola per salvarci"

Il La Rustica è reduce dal pareggio a reti bianche con la Vigor Perconti, ed è tempo di bilanci per Simone Demofonti, giovane attaccante classe 1996. “Non è stata la nostra miglior partita, il mese di stop da gare ufficiali si è fatto sicuramente sentire a livello di ritmo. Nel primo tempo hanno fatto meglio loro, poi nella ripresa siamo usciti noi, ma alla fine il pareggio è il risultato più giusto. Rimane un po’ di rammarico perché avremmo voluto vincere, ma ci prendiamo questo punto e guardiamo avanti”. ”.

Nonostante la giovane età Demofonti è un giocatore di assoluta esperienza per la categoria. “Sento questa responsabilità, ma l’ho presa molto volentieri. La società tiene tanto a rimanere in Eccellenza e lo ha dimostrato recentemente facendo sforzi importanti sul mercato”. Un pensiero per il prossimo turno e il prossimo avversario, la Luiss. “Sfideremo la Luiss che al momento è terza: una squadra forte, ma andremo lì per giocarci le nostre carte. Il mister non lo conoscevo direttamente, ma ho scoperto un grande allenatore e una bella persona”.