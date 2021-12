La Rustica RDP, le parole di D'Auria "Lotteremo per la salvezza fino all'ultimo"

Il La Rustica RDP ha pareggiato a reti bianche contro il Sant'Angelo Romano in una gara estremamente combattuta, ed il presidente della squadra Danilo D'Auria è tornato a parlare della squadra. “E’ stata una sfida molto tattica, dominata dalla paura di commettere errori. Loro hanno avuto un’occasione e noi un’altra buona opportunità con un tiro da fuori che ha sfiorato il palo, poi c’è stata anche una nostra protesta per un dubbio rigore che l’arbitro non ha voluto assegnare. Alla fine il pareggio è stato il risultato più giusto, abbiamo allungato la striscia positiva e guardiamo avanti perché siamo convinti di essere in credito con la fortuna”. La squadra laziale chiuderà il suo campionato sul campo del Villalba. “Loro non sono in un gran periodo di forma e in casa hanno perso qualche punto, ma è un avversario che merita massimo rispetto ed è guidato da un buon allenatore come Diego Leone”.