La Rustica RDP, le parole di Colasanti "Crediamo ancora alla salvezza diretta"

Non poteva arrivare in un momento migliore il primo gol tra i professionisti di Matteo Colasanti, centrocampista classe 2003 e match winner del La Rustica RDP nella sfida contro l'Atletico Lodigiani terminata per 1-0. “Una rete pesante che voglio dedicare a tutte le persone che mi hanno sostenuto, tra cui i componenti di questo fantastico gruppo. Ma chi merita il mio pensiero più di tutti è mio padre Marco che mi segue e mi sostiene fin da quando ero ragazzino: purtroppo domenica non era presente al campo, ma la gioia di questo gol, che tra l’altro per me è il primo in una prima squadra, l’ho condivisa idealmente con lui”.

Colasanti ragiona anche sulla classifica, che ora vede il La Rustica tredicesimo ma con il sesto posto distante solo sette punti. “Sono convinto che fino all’ultima partita dobbiamo fare di tutto per puntare alla salvezza diretta. Ci sono alcune squadre che stanno calando sia fisicamente che mentalmente, inoltre ci attendono diversi scontri diretti e noi abbiamo già affrontato le squadre di alta classifica mentre altre lo devono fare ancora”.

Per recuperare sarà importante la sfida con lo Sporting Ariccia, distante cinque punti dalla squadra laziale. “Sarà una gara molto importante. I prossimi avversari all’andata non mi hanno fatto una grande impressione a livello tecnico, ma si tratta di una squadra che punta molto sull’agonismo e dovremo farci trovare pronti. Prima del match non valuterei positivamente un pareggio, poi vediamo come si metterà la sfida, ma andiamo lì per fare risultato pieno”.