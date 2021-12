La Rustica RDP, le parole di Chivu "Questo gruppo ha le potenzialità per salvarsi"

Il La Rustica RDP ha battuto il Riano con un'ottima prestazione e non può che rendere felice il gruppo squadra, che nella persona del terzino classe 2003 Riccardo Chivu esprime tutta la sua soddisfazione. “A Riano abbiamo fatto sicuramente una buona partita, costruendo diverse occasioni da rete già nel primo tempo (terminato sullo 0-0, ndr), ma mancando probabilmente in qualcosa dal punto di vista dell’incisività e anche della fortuna. Serviva sbloccare il risultato e, dopo averlo fatto a inizio ripresa con un calcio di punizione di Cucciari, abbiamo messo la gara in discesa. Successivamente è arrivato il raddoppio di Laziz e poi il 3-0 a pochi minuti dalla fine con Ippoliti”. Il giovane terzino parla anche della prossima sfida contro il Sant'Angelo Romano. “Serviranno coraggio, cuore e testa. Non dobbiamo andare sotto, quello è un aspetto fondamentale per lo spirito anche se siamo una squadra che non muore mai. Questo gruppo ha tutte le potenzialità per salvarsi, basti pensare ai complimenti ricevuti dalla Tivoli che sta dominando il girone nel giorno dello scontro diretto, perso solo di misura”.