La Rustica RDP, le parole di Baroni "Meritavamo qualche punto in più"

Il La Rustica è uscito sconfitto dalla trasferta di Tivoli contro la Tivoli capolista e imbattuta ma con un'ottima prestazione che fa ben sperare per il futuro. A parlare della partita è il terzino sinistro classe 1999 Riccardo Baroni. “Abbiamo fatto un’ottima partita nel complesso. Abbiamo subito un gol da palla inattiva che poteva essere evitato, ma siamo stati bravi a non disunirci nel corso della prima frazione. Nella ripresa, poi, abbiamo creato anche le occasioni per pareggiarla come su una doppia conclusione sugli sviluppi di una mischia e un palo colpito da Ippoliti, ma purtroppo anche stavolta non siamo riusciti a muovere la classifica”. Ancora un'ottima prestazione senza punti per il La Rustica.

“Dobbiamo cercare di convertire gli applausi in punti. Ma è chiaro che le prestazioni della squadra siano in crescita costante, anche per merito del lavoro di mister Iardino e di un gruppo giovane che ha voglia di lavorare. La classifica è bugiarda, avremmo decisamente meritato qualche punto in più. Dove dobbiamo migliorare? Probabilmente ci manca un po’ di esperienza nella gestione di alcuni momenti della partita e facciamo un po’ di fatica nel finalizzare le azioni da rete prodotte”.

Il calendario non sta dando una grossa mano al La Rustica RRdP: “Dopo aver affrontato il Tor Sapienza (attuale terza forza del girone, ndr) e domenica scorsa la Tivoli capoclasse, ora ci toccherà l’Anzio secondo. Veniamo da due belle prestazioni e crediamo di potercela giocare con chiunque: alla lunga siamo convinti che proporre un buon calcio ci premierà”. Baroni è uno dei pochissimi “reduci” del vecchio gruppo della scorsa stagione che giocava a Rocca di Papa. “Qui c’è una società seria, che rispetta sempre le sue promesse. Poi sentiamo la dirigenza sempre vicina e il presidente Tonino D’Auria, il direttore generale Marcello Coccimiglio e tutti gli altri dello staff sono sempre presenti al campo”.