La Rustica RDP, le parole del DS De Liso “La squadra gioca, crediamo alla salvezza”

La vittoria contro il Tor Sapienza ha riportato il sorriso in casa La Rustica, con la squadra laziale che ora può sperare nella salvezza. “Siamo tornati in piena corsa. Il merito è della squadra che ha sempre lavorato con convinzione giocando un buon calcio e rimanendo compatta, dello staff tecnico e del mister che hanno mostrato grande competenza e di una società che non ha mai smesso di sostenere questi ragazzi”. De Liso prova ad analizzare il successo esterno contro il Tor Sapienza. “Abbiamo messo in campo intensità e cattiveria agonistica, segnando il gol decisivo con Cucciari su un calcio di rigore netto. Ma già nel primo tempo la squadra si era espressa su ottimi livelli e poteva stare in vantaggio al cospetto di un avversario di spessore, allenato da un ottimo tecnico”. Il La Rustica ci crede, e fa bene viste le capacità della squadra. “Crediamo alla salvezza diretta visto come si esprime questa squadra: il gruppo è coeso e segue le indicazioni di mister Iardino”.