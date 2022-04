La Rustica RDP, la carica di Nanni "Dobbiamo provare a fare nove punti"

La sfida con il Cantalice, un pareggio per 2-2, è stata risolta da Alessio Nanni, esterno offensivo classe 1995 del La Rustica Rocca di Papa. “Per come si era messa la partita, potevamo anche ottenere di più. Ma il Cantalice non ha mollato e ha segnato prima dell’intervallo una rete che ha riaperto la gara. Magari avessimo chiuso la prima frazione sul 2-0 chissà… Comunque il campo non era bellissimo, la trasferta è stata scomoda e quindi alla fine il pareggio non è da buttare. Ora guardiamo alle ultime tre partite”.

Il La Rustica RDP si trova a cinque punti dalla zona salvezza e a quattro di vantaggio sulla terz'ultima, una posizione che non permette calcoli alla squadra laziale. “Onestamente è complicato raggiungere il settimo posto e la permanenza in categoria senza spareggi. In ogni caso noi dobbiamo provare a fare nove punti e poi vedremo dove saremo arrivati”. Il La Rustica RRdP ha cambiato passo: “Nel girone di ritorno abbiamo fatto tanti punti: qualche innesto ha aiutato, poi nella prima parte abbiamo avuto diversi infortuni ai pochi giocatori di esperienza che c’erano in rosa. Inoltre è stato evidente il processo di crescita dei giovani del gruppo e chiaramente c’è tanto la mano di mister Nunzio Iardino che ha saputo integrare bene giovani e “grandi”: a livello tattico e motivazionale è un grande tecnico".