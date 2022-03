La Rustica RDP, la carica di mister Iardino "Abbiamo tenuto testa ai primi della classe"

Il La Rustica esce fiducioso dalla sfida con il Tivoli, che ha superato la squadra di mister Nunzio Iardino solamente con un calcio di rigore. "Abbiamo dimostrato di tenere testa alla prima della classe e alla squadra più forte del campionato che ha una rosa con diversi giocatori da serie D e un allenatore molto esperto. Noi, però, le abbiamo tenuto testa e anzi abbiamo costruito occasioni per meritare non solo il pareggio, ma anche qualcosa in più. Le due partite contro di loro mi dicono che la nostra squadra è competitiva e che il lavoro iniziato da agosto dà continuamente frutti guardando almeno all’espressione di gioco, mentre a livello di punti spesso non siamo stati premiati dal campo”.

Il La Rustica tornerà a giocare domani nel turno infrasettimanale contro l'Anzio. “Giocheremo ad Anzio contro una squadra ben guidata, che si conosce da tempo e che conta su un settore giovanile di ottima qualità. Tecnicamente si tratta di un avversario molto forte, con gente di categoria superiore come Martinelli o Gamboni che è stato mio allievo a Penne qualche anno fa. E’ una squadra che vuole arrivare seconda e farà la partita per vincerla. Per noi sarà una partita dura, ma non firmerei per il pareggio: non dobbiamo guardare troppo all’avversario e scendere in campo senza timori reverenziali. Voglio che i miei ragazzi provino a divertirsi anche in questa situazione di classifica”.