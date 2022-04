La Rustica RDP, la carica del team manager Ragnacci “Gruppo, staff e società meritano la salvezza”

Il 4-1 al Riano dà morale al La Rustica RDP, un sentimento riecheggiato nelle parole del segretario e team manager del club Francesco Ragnacci. “Una partita che era fondamentale vincere, la prima di tre finali. Siamo stati bravi a sbloccarla con Nanni e poi a raddoppiare prima dell’intervallo con Sebastianelli. A quel punto l’abbiamo indirizzata, ma in queste partite basta poco per cambiare l’inerzia come accaduto nel match di Cantalice. Nella ripresa, comunque, è arrivata la terza rete ancora con Sebastianelli, poi il 3-1 ospite e infine il rigore di Cucciari. Un complimento ai ragazzi e allo staff tecnico che hanno preparato bene la gara”. Per salvarsi però manca ancora qualcosa. “Finchè la matematica non ci condanna io credo ancora alla salvezza diretta, pensando al valore dei ragazzi e al loro spirito. Se dovesse essere play out, speriamo di farlo in casa, ma viste le prestazioni fatte anche con le migliori squadre del girone possiamo giocarcela con chiunque. A La salvezza sarebbe il giusto coronamento di un lungo lavoro iniziato a luglio. E’ chiaro che la sfida post-pasquale sul campo del Sant’Angelo Romano sarà decisiva”.

Il team manager elogia il lavoro di mister Nunzio Iardino. “Ancor prima del mister, ho avuto la fortuna di apprezzare l’uomo eccezionale che è e lo stesso vale per tutto lo staff. I ragazzi hanno avuto una crescita esponenziale, anche grazie agli innesti fatti in corsa dalla società. Non è un caso che abbiamo collezionato tanti punti nel girone di ritorno”. Ragnacci è nel La Rustica da due anni. “In precedenza svolgevo le medesime funzioni con la Pro Calcio Cecchina. Mi trovo davvero bene col presidente Tonino D’Auria e col resto della dirigenza, ma mi fa molto piacere andare in campo al fianco dei ragazzi. Approfitto per fare a tutto l’ambiente i migliori auguri di una serena Pasqua, nella speranza che per noi la sorpresa positiva arrivi alla fine della stagione regolare…”.