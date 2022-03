La Rustica RDP, la carica del DG Coccimiglio "Abbiamo cinque partite e le dovremo giocare come finali"

Il pareggio per 2-2 con lo Sporting Ariccia tiene viva la fiamma della lotta salvezza per il La Rustica Rocca di Papa, che nelle parole del suo DG Marcello Coccimiglio prova ad analizzare la partita. “Ma il pareggio credo sia il risultato più giusto. Abbiamo subito il gol dello 0-1 dopo appena un minuti a causa di un’ingenuità, poi c’è stata una gran parata del nostro Valente che ha impedito che la partita si mettesse troppo in salita. Prima dell’intervallo abbiamo pareggiato i conti su un calcio di rigore netto realizzato da Demofonti e sembrava avessimo la partita in pugno, ma subito dopo una leggerezza difensiva ci è costata il secondo gol avversario. Nella ripresa il mister ha operato alcuni cambi offensivi e Marchionni ha segnato il 2-2 nel finale, poi nel recupero abbiamo avuto anche la palla per vincere, ma il 2-2 è un risultato corretto”. Per quanto riguarda la lotta salvezza, Coccimiglio è fiducioso. “Abbiamo cinque partite e le dovremo giocare come finali, il calendario ci dà ancora la possibilità di una salvezza diretta che avrebbe del clamoroso. Mercoledì affrontiamo l’Indomita Pomezia e sarà una partita durissima, come anche quella della domenica successiva a Cantalice”.