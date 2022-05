La Rustica RDP, il ringraziamento del presidente D'Auria alla squadra "La salvezza il giusto premio per il nostro impegno"

E' soddisfatto il presidente del La Rustica Rocca di Papa Tonino d'Auria, che ha visto la sua squadra battere lo Sporting Ariccia e conquistare la salvezza. “Una vittoria meritata in lungo e in largo. Abbiamo rischiato pochissimo e avuto sempre il controllo della partita, siamo entrati in campo con più determinazione e voglia e abbiamo portato a casa questo risultato. E’ stato fatto un girone di ritorno meraviglioso, una cavalcata fortemente voluta e alla fine la salvezza è stato il giusto premio per il grande lavoro di ragazzi, staff tecnico e società”. Il presidente ha parole dolci per mister Nunzio Iardino. “Ci ha messo tanto del suo. All’inizio eravamo tutti consci delle difficoltà di questo campionato, affrontato tra l’altro con un gruppo totalmente nuovo. Timori di retrocedere direttamente non ci sono mai stati, avremmo potuto addirittura centrare la salvezza diretta visto che in alcune partite un pizzico di inesperienza ci è costato qualche punto che avremmo meritato”.

E’ stata una stagione importante per il presidente D’Auria, “costretto” a lasciare la “sua” Rocca di Papa dove aveva portato il titolo di Eccellenza: “Una scelta che rifarei di nuovo. Lì non c’è stato il giusto sostegno né a livello di sponsor, né istituzionale. A Roma, tra l’altro, è più semplice trovare ragazzi validi per motivi logistici”. Si pensa già ala prossima stagione“La linea rimarrà la medesima, ovvero costruire una squadra che segua una linea verde. Nel prossimo campionato ci saranno due gironi e inevitabilmente questo alzerà il livello. Dal punto di vista logistico stiamo valutando alcune situazioni per provare a portare avanti un progetto pluriennale e in settimana potrebbero già esserci delle novità”.