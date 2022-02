La Rustica RDP, le parole di Boninsegna "Non dobbiamo fare calcoli"

La sconfitta per 1-4 contro la Luiss ha lasciato strascichi nel La Rustica Rocca di Papa, e a provare ad analizzare la sconfitta si è presentato ai microfoni virtuali del club il giovane difensore centrale Gianluca Boninsegna. “Eravamo pure partiti bene domenica scorsa, creando qualche occasione per segnare. Poi abbiamo subito alla mezzora la rete dell’1-0 su una palla persa e abbiamo accusato il colpo. Nel secondo tempo non siamo rientrati con la giusta cattiveria agonistica e abbiamo incassato altre due reti in cinque minuti e a quel punto la partita si è incanalata sui binari preferiti dalla Luiss. Grazie a qualche cambio abbiamo provato una reazione colpendo due pali, creando occasioni importanti con Nanni e Sebastianelli che poi ha pure segnato prima del 4-1 finale dei padroni di casa. Non bisogna fare drammi perché abbiamo affrontato un avversario forte, ma una squadra come la nostra deve mostrare un altro atteggiamento”. Un tema affrontato alla ripresa degli allenamenti con il colloquio tra squadra e tecnico. “Una chiacchierata sicuramente positiva da cui il gruppo è uscito ancor più unito e determinato a cercare la salvezza [...] Non dobbiamo fare tabelle o calcoli, ma solo scendere in campo e cercare di conquistare il maggior numero di punti possibili, poi ad aprile e a maggio vedremo dove saremo in classifica”.