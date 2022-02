La Rosa manda la Civitavecchia in finale di Coppa Italia Eccellenza

Un gol storico proietta il Civitavecchia in finale di Coppa Italia Eccellenza ed elimina la Polisportiva Cimini, che si vede sfumare la finale praticamente al traguardo. L'eliminazione sarebbe stata probabilmente una beffa per il Civitavecchia, che nel primo tempo non sfrutta le tante occasioni e l'atteggiamento remissivo della Cimini, che però riesce a chiudere il primo tempo in parità. L'assedio continua ad inizio secondo tempo, Proietti prende la traversa all'ottavo minuto e Ruggiero trova finalmente il gol per i padroni di casa al quindicesimo. La Civitavecchia prima manca il raddoppio con Cerroni ma poi al 40' sembra mettere in ipoteca il passaggio del turno con il gol di Serpieri. La forza della disperazione però manda avanti la Cimini, che al quinto minuto di recupero mette dentro il gol che potrebbe valere la finale con un diagonale di Maggese. Nel calcio però tutto può succedere, e dopo la gioia per l'esultanza della Cimini arriva il momento della delusione. Sull'ultima azione della partita un cross in mezzo del Civitavecchia trova La Rosa, che in mezza rovesciata manda la sua squadra in finale e i tifosi in delirio. Appuntamento quindi in finale contro la Tivoli, che ha superato la Lupa Frascati nell'altra semifinale.

Semifinale Coppa Italia Eccellenza

CIVITAVECCHIA-FAVL CIMINI 3-1 (ANDATA 0-1)

Civitavecchia Calcio 1920: Scaccia, Funari, Mancini, Proietti, Serpieri, Fatarella, La Rosa, Gagliardi, Cerroni, Ruggiero, Pippi (42° st Caforio). A disp. D’Angelo, Deiana, Luchetti, Istrate, Panico, Bersaglia, Imperiale, Galimberti. All. Castagnari.

Favl Cimini: Bertollini, Aglietti (31° st Cruciani), Politanò, Vincenzi (31° st Covarelli), Paletta, Filosa, Maggese, Marinaro, Di Federico (39° st Napoli), Vittorini, Monfreda (14° st Braccio). A disp. De Vellis, Onofri, Diomandè, Zega, Tabarini. All. Scorsini.

Arbitro: Benestante di Aprilia.

Reti: 15° st Cerroni (C), 40° st Serpieri (C), 49° st Maggese (F), 51° st La Rosa (C).

Ammoniti: Fatarella (C), Cerroni (C), Pippi (C), Istrate (C) dalla panchina, Di Federico (F), Monfreda (F), Cruciani (F).