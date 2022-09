La Roma vola in Giappone: ecco quando parte la mini-tournée

La Roma amplia i suoi orizzonti e il suo mercato. Il club giallorosso sta è in procinto di ufficializzare la mini-tournée in Giappone durante la sosta per il mondiale in Qatar. Una delegazione del club romanista si trova già in Asia.

La Roma si espande

L'obiettivo dei Friedkin con questa tournée asiatica è quello di espandere brand Roma anche nel Sol Levante. In questa ottica si vede pure la collaborazione con Toyota da poco nuovo sponsor del club capitolino che ha sostituito Hyundai. Ma non solo. La Roma guarda al mercato nipponico come nuova fonte di ricavi e partner per nuovi investimenti. Il legame col Giappone si vede anche nell'arrivo nella Roma Femminile di Minami, prima calciatrice giapponese a vestire la maglia della selezione femminile del club.

Quando la Roma volerà in Giappone?

La partenza per il Giappone non è stata definita. L'idea della Roma è quello di organizzare una tournée di circa una settimana verso fine novembre. Intanto una delegazione romanista si trova già in Giappone e resterà lì una settimana per visionare le strutture nipponiche: dai campi di allenamento, agli stadio fino agli alberghi. Nei prossimi giorni ci si attende un comunicato ufficiale del club giallorosso.

Roma-Giappone, il lato sportivo

Oltre al lavoro in ottica rafforzamento del brand, Mourinho sfrutterà la tournée in Giappone per tenere alta la condizione altetica dei calciatori che non partiranno per il mondiale. Per questa ragione la squadra giallorossa disputerà dei match contro squadre locali. I media giapponesi hanno anticipato che fra le avversarie della Roma ci sarà l'F-Marinos, squadra militante nella J1 League (la nostra Serie A, ndr). Lo stadio individuato per la sfida è il Japan National Stadium di Tokyo in cui è prevista una grande partecipazione di pubblico.