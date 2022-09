La Roma va in Giappone: ecco il programma ufficiale del tour giallorosso

Arriva l'annuncio ufficiale della mini-tournée della Roma in Giappone. La squadra giallorossa ha infatti ufficializzato il programma per la trasferta in Oriente durante la sosta dei campionati per i mondiali per disputare la EuroJapan Cup.

La Roma in Giappone: il programma

Il tour giapponese della Roma inizierà il 22 novembre per terminare il 29 dello stesso mese. I giallorossi partiranno dall'Italia il 22 e arriveranno in Giappone il giorno dopo. Il 25 novembre la prima amichevole contro il Nagoya Grampus al Toyota Stadium (42mila posti) mentre il 28 novembre sfida con lo Yokohama F. Marinos al Japan National Stadium (68mila posti). Il 29 il decollo dal Giappone per il ritorno a casa.

Le parole di Mourinho

Entusiasta José Mourinho. Il tecnico della Roma sui canali ufficiali del club ha commentato così la trasferta nipponica: "Sono lieto di portare i miei giocatori in Giappone a novembre per partecipare alla EuroJapan Cup. Non vedo l'ora di giocare contro il Nagoya Grampus e lo Yokohoma F. Marinos, due delle squadre migliori e più rinomate della J League". Lo Special One poi torna sulle sue esperienze in Oriente: "Ho un ottimo ricordo delle mie precedenti visite in Giappone e so quanto i tifosi di quel Paese amino il calcio, quindi è molto eccitante avere l'opportunità di tornare nel Paese ancora una volta e per i miei giocatori di potersi mettere alla prova contro un grande avversario e di fronte a una folla straordinaria".

L'EuroJapan Cup

La Roma è stata invitata alla seconda edizione dell'EuroJapan Cup. Prima dei giallorossi nel luglio del 2019, anno della prima edizione, è stata invitato il Manchester City di Guardiola. Gli inglesi allora vinserò la coppa battendo proprio per 3-1 lo Yokohama F. Marinos. Un ritorno della Roma in Giappone dopo che nel 2004 ha sfidato in amichevole l'FC Tokyo pareggiando la partita per zero a zero.