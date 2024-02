La Roma si rialza con il Cagliari, è 3-1 in Primavera 1

Vince e convince la Roma Primavera, che riesce a chiudere un miniciclo negativo che aveva fatto scendere la Roma in classifica e portato in dote due sconfitte (nette) e un pareggio. La Roma ha mostrato la sua miglior versione nella domenica pomeriggio del Tre Fontane, ribaltando lo svantaggio iniziale e portandosi a casa una vittoria fondamentale per risalire al terzo posto in classifica e agganciare il Torino.

Il primo tempo

La Roma parte in maniera volitiva, e dopo soli sei minuti trova anche il gol del vantaggio con Graziani che però viene annullato dall'arbitro per la posizione irregolare di Graziani sul tap-in. I giallorossi si rendono di nuovo pericolosi con Pagano e Mannini, ma è il Cagliari a dare la doccia fredda ai padroni di casa con Marcolini che al 21' pesca il jolly da fuori area e porta i sardi avanti. Al 30' la porta del Cagliari sembra maledetta, con Graziani che c'entra in pieno il palo e con Joao Costa che sulla ribattuta centra la traversa a botta sicura. Cinque minuti dopo Plaia però ristabilisce la parità con uno stacco di testa imperioso da calcio d'angolo e poi proprio Costa che riscatta il suo errore e trova il 2-1 su un cross di Oliveras.

Il secondo tempo

La Roma è in palla e lo dimostra in avvio di ripresa, con Romano che recupera palla dal limite e scarica un tiro mancino nella porta del Cagliari per il gol della tranquillità. I sardi non riescono mai a reagire, e anzi devono ringraziare il loro portiere Wordzicki se la partita non finisce con un punteggio più netto, complice la grandissima parata su Mlakar in uno contro uno.

Il tabellino

ROMA-CAGLIARI 3-1 (21' Marcolini, 35' Plaia, 45' Joao Costa, 52' Romano)



ROMA (4-3-3): Marin; Mannini, Golic, Plaia (78' Chesti), Oliveras (64' Ienco); Pisilli, Romano (83' Ivkovic), Graziani (83' Reale); Costa, Misitano (64' Mlakar), Pagano.

A disp.: Marcaccini, Zefi, Marazzotti, Alessio, Seck, Coletta.

All. Federico Guidi



CAGLIARI (4-3-1-2): Wordzicki, Arba, Cogoni, Catena, Idrissi; Malfitano (63' Bolzan), Marcolini (74' Conti), Sulev (63' Simonetta); Carboni (63' Balde), Mutandwa, Vinciguerra.

A disp.: Iliev, Pintus, Achour, Balde, Franke, Marini.

All. Fabio Pisacane

Arbitro: Giuseppe Maria Manzo della sezione di Torre Annunziata

Assistenti: Amedeo Fine - Domenico Russo

Ammoniti: Misitano (R), Oliveras (R), Pisilli (R), Plaia (R), Golic (R), Arba (C), Conti (C)

Espulsi: -