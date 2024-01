La Roma si prende la semifinale di Coppa Italia, è 3-2 al Sassuolo Primavera

Sorridono i quarti di finale di TimVision Cup alla Roma, che si prende la semifinale battendo in gara unica il Sassuolo. Una gara sofferta per i padroni di casa giallorossi, bravi a rimontare nel secondo tempo con il partente Cherubini protagonista. Ora per la Roma ci sarà la sfida in semifinale con la Fiorentina, che nei quarti ha battuto il Milan.

Il primo tempo

L'inizio è shock per il Sassuolo, che dopo solo tre minuti regala palla alla Roma, che ne approfitta per andare in vantaggio con la conclusione di Costa sull'assist di Pagano. Gli emiliani però si riprendono subito, e in due minuti infliggono un duro uno-due che cambia completamente l'inerzia del match. Prima Russo, che sfrutta il tap-in derivato da una grande parata del portiere della Roma, e poi Kumi, che sfrutta l'errore di Golic per sorprendere la Roma e siglare il secondo gol in tre minuti, tra il 12' e il 15'. La Roma alza il baricentro ma non riesce a trovare il pareggio, e va all'intervallo rischiando pure di subire la doppietta di Russo, su cui Razumejeves fa buona guardia.

Il secondo tempo

La Roma riparte con altro piglio nella ripresa, e segna pure il pareggio al 54' dopo una mischia in area, annullato però dall'arbitro per un fallo di mano. Come successo nel primo tempo bastano tre minuti per girare di nuovo il match, e questa volta accade alla Roma. Il capitano Cherubini mette a segno un gran gol di precisione al 57', seguito due minuti dopo da un tiro su cui Misitano è il più veloce a ribattere in rete. Dopo il gol non arriva la reazione ospite, con la Roma che sfiora il 4-2 con una traversa di Golic e si porta a casa senza problemi il quarto di finale, controllando il finale di match in tranquillità.

Il tabellino

ROMA-SASSUOLO 3-2 (3' Costa, 12' Russo, 15' Kumi, 57' Cherubini, 59' Misitano)



ROMA (4-3-3): Razumejeves; D'Alessio (45' Ienco), Golic, Plaia, Oliveras; Pisilli (68' Bah), Ivkovic (45' Mannini), Pagano (68' Cichella); Costa, Misitano (90' Mlakar), Cherubini.

A disp.: Kehayov, Marazzotti, Reale, Graziani, Levak, Romano

All. Federico Guidi



SASSUOLO (4-3-2-1): Scacchetti; Cinquegrano, Di Bitonto, Cannavaro, Piantedosi; Kumi, Lopes (69' Pigati), Leone; Knezovic, Caragea; Russo

A disp.: Zouaghi, Okojie, Baldari, Bruno, Chiricallo, Falasca, Petrosino, Corradini, Ferrandino, Parlato

All. Emiliano Bigica