La Roma si prende derby e finale scudetto! Battuta la Lazio Primavera in rimonta

Sul neutro del Viola Park la Roma si prende la più dolce delle vittorie. Finale scudetto raggiunta in rimonta e soprattutto ai danni della Lazio, che però esce dal campo con la consapevolezza di essersela giocata alla pari. La squadra di Sanderra infatti ha iniziato al meglio la semifinale, andando avanti dopo solo quattro minuti grazie a Kone, il più lesto di tutti su calcio d'angolo ad approfittare della confusione in area romanista. I giallorossi si scuotono e al 31' sprecano una clamorosa occasione, prima con Cherubini che prende il palo e poi con Alessio che spedisce il suo tap-in sulla traversa. Quattro minuti dopo la fortuna aiuta la Roma, con Golic che trova il pareggio dopo una serie di deviazioni e rimpalli in area, mandando la sfida all'intervallo sulla parità. La ripresa inizia nel migliore dei modi per i biancocelesti, che trovano una prodezza da fuori del miglior centrocampista del campionato Primavera, Jacopo Sardo, che riporta avanti la Lazio dopo solo quattro minuti. Cinque minuti dopo però un altro dei migliori centrocampisti Primavera si fa valere, anche lui da fuori area. È infatti Pagano a trovare il pari con una botta da fuori che sorprende Magro e rimette ancora una volta in partita la Roma. In due minuti la Roma disfa e fa, prima al 68' Marazzotti manca un semplice uno contro uno col portiere e poi al 69' Alessio trova un gol da premio Puskas. Un cross morbido di Pisilli su cui Alessio decide di fare la cosa più difficile: una rovesciata che prima bacia il palo e poi si deposita alle spalle dell'incolpevole Magro. La prodezza di Alessio spezza il ritmo della Lazio, che dal 3-2 opera tanti cambi ma non riesce mai a prendere il pallino del gioco in mano. La Roma gioca con il cronometro e si prende una finale scudetto sofferta, ma in cui può presentarsi da favorita contro il Sassuolo che ha eliminato a sorpresa l'Inter capolista.

𝐂𝐚𝐩𝐨𝐥𝐚𝐯𝐨𝐫𝐨 𝐝𝐢 𝐀𝐥𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨😍



La #Roma passa in vantaggio: Filippo #Alessio sigla la rete del momentaneo 3-2 con una rovesciata spettacolare🔥🟡🔴



Sarà la rete che deciderà la semifinale contro la #Lazio ⁉️



🎙️ @Ivan_Fusto #Sportitalia pic.twitter.com/vrbWD24Nl7 — Sportitalia (@tvdellosport) May 28, 2024

Il tabellino

ROMA-LAZIO 3-2 (4' Kone, 35' Golic, 49' Sardo, 54' Pagano, 69' Alessio)



ROMA (4-3-3): Marin; Mannini (78' D'Alessio), Keramitsis, Golic, Oliveras; Pisilli, Romano (90' Levak), Pagano; Joao Costa (66' Marazzotti, 90' Plaia), Alessio (78' Misitano), Cherubini.

A disp.: Vladislavs, Ienco, Chesti, Vetkal, Ivkovic, Graziani.

All. Federico Guidi



LAZIO (4-3-3): Magro; Zazza (81' Bedini), Dutu, Ruggeri, Milani; Sardo, Bordon (88' Di Gianni), Di Tommaso (71' Napolitano); Kone (71' Balde), D’Agostini (71' Sulejmani), Saná Fernandes.

A disp.: Martinelli, Renzetti, Sulejmani, Bigotti, Barone, Cappelli, Nazzaro, Di Gianni.

All. Stefano Sanderra



Ammoniti: Dutu, Kone, Pagano, Balde, Graziani, Keramitsis, Misitano

Espulsi:

Arbitro: Andrea Calzavara

Assistenti: Glauco Zanellati, Vittorio Consonni

Quarto Ufficiale: Domenico Mirabella