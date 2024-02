La Roma saluta la Coppa Italia Primavera, la Fiorentina va in finale

Serviva un'impresa e non è arrivata per la Roma Primavera, che pareggia 1-1 al ritorno della semifinale di Coppa Italia Primavera e spedisce la Fiorentina in finale, forte del 3-1 dell'andata. La Roma inizia anche bene, con Joao Costa che si rende protagonista nel primo quarto d'ora e Pisilli che al 25' prende in pieno l'incrocio dei pali. I rimpianti aumentano nel finale di primo tempo, con Joao Costa che a botta sicura si vede salvato da Leonardelli praticamente sulla linea e poi al 43', sempre con Costa che non riesce a finalizzare a tu per tu con il portiere. In avvio di ripresa è ancora una volta Leonardelli decisivo, con una doppia parata su Misitano e Mannini al 54', l'antifona del vantaggio insperato degli ospiti che al 66' passano avanti con Sene, che sfrutta l'indecisione di Plaia per mettere una seria ipoteca sul match. Sei minuti dopo la Roma pareggia con Misitano, sfruttando l'asse Cherubini-Pagano, e ha tanto da recriminare all'84' con Marazzotti che spreca il grande assist di Mannini a pochi passi dalla porta. Il forcing finale non dà niente di più alla Roma, che saluta mestamente, così come la Lazio, le semifinali di Coppa Italia.

Il tabellino

ROMA - FIORENTINA 1-1 (1-3 ANDATA)

ROMA (4-3-3): Marin; Mannini, Keramitsis, Plaia, Oliveras; Pisilli, Romano (82' Marazzotti), Pagano; Costa (78' Graziani), Misitano, Cherubini . A disp.: Marcaccini, Ienco, Golic, Nardozi, Reale, Ivkovic, Seck, Mlakar, Coletta. All.: Federico Guidi

FIORENTINA (4-2-3-1): Leonardelli; Biagetti (87' Maggini), Baroncelli, Romani, Fortini; Harder, Ievoli; Balbo (52' Vigiani), Rubino (87' Vitolo), Caprini; Sene (82' Braschi). A disp.: Dolfi, Scuderi, Spaggiari, Guedelevicius, Sadotti, Mignani, Padilla. Allenatore: Daniele Galloppa

Reti: 66' Sene (F), 72' Misitano (R)