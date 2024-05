La Roma rifila il poker al Bologna e chiude in bellezza il campionato Primavera, ora i playoff

Il campionato Primavera va in vacanza per quanto riguarda la regular season ma non la Roma, che si impone con un netto 4-1 ai danni del Bologna per suggellare il suo campionato al secondo posto. I ragazzi di mister Guidi sono andati anche sotto nel primo tempo, con il Bologna che passa avanti con un errore di Ienco che porta al gol di Byar. Il Bologna si rende pericoloso dalle parti della Roma ma il gol fa da sveglia per i padroni di casa, che pareggiano al 34' con Pagano che dopo una doppia respinta di Happonen su Misitano e Pisilli riesce finalmente a ribadire il pallone in rete. Sempre l'asse Pagano-Pisilli porta al gol del vantaggio, arrivato al 43' grazie a Pisilli su assist di Pagano. Il Bologna è frastornato, e al 67' concede un calcio di rigore trasformato da Pagano. Il portiere della Roma Razumejevs si deve superare poco dopo su Amey, ma è solo il preludio del definitivo poker, che arriva in pieno recupero con Graziani che conclude il poker e manda la Roma ai playoff nel migliore dei modi.

Il tabellino

ROMA-BOLOGNA 4-1 (15' Byar, 34', 67' rig. Pagano, 43' Pisilli, 90'+3' Graziani)



ROMA (4-3-3): Razumejevs; D'Alessio, Keramitsis, Chesti, Ienco (62' Reale); Pisilli (73' Vetkal), Ivkovic, Pagano (69' Graziani); Marazzotti (62' Scacchi), Misitano, Cherubini (73' Alessio).

A disp.: Kehayov, Nardozi, Mlakar, Mirra, Levak.

All. Federico Guidi



BOLOGNA (4-3-3): Happonen (46' Gasperini); Carretti, Amey, Diop, Baroncini; Byar (68' Zonta) , Hodzic, Lai (86' Mangiameli); Tonin (68' Idaro), Ravaglioli, Ebone (68' Tordiglione).

A disp.: Kongsley,, Mercier, Nesi, De Luca.

All. Paolo Magnani