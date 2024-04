La Roma Primavera stende la Sampdoria e si prende i playoff

La marcia della Roma Primavera continua, e questa volta a fare le spese è la Sampdoria Primavera, piegata in trasferta dai ragazzi di Guidi. Nel primo quarto d'ora poca azione da entrambe le parti, con solo un'occasione capitata sui piedi di Cherubini dopo un disimpegno errato della Sampdoria. La Roma alza il ritmo e si fa sentire dalle parti di Scardigno con Alessio e poi Pagano, ma nel finale di tempo l'occasione più grossa è quella di Conti, che manca la porta di un soffio sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Ad inizio ripresa la Roma torna pimpante in campo, ma al 61' la retroguardia della Roma rischia ancora, con un corner dei padroni di casa che per poco non termina in rete per la deviazione di Ovalle Santos. Al 78' è il turno della Roma, con Pisilli che spreca da pochi passi una buona chance. Per fortuna dei giallorossi sei minuti dopo arriva il vantaggio, con Oliveras che trova la zuccata precisa di Keramitsis per lo 0-1. Il muro della Sampdoria crolla definitivamente, e il gol della tranquillità è all'88', con Mannini che si prende il gol sfruttando la pessima respinta di Scardigno su Cherubini. Per la Roma sono così play-off certi, per il secondo posto invece serviranno quattro punti nelle prossime tre.

Il tabellino

SAMPDORIA-ROMA 0-2 (84' Keramitsis, 88' Mannini)

SAMPDORIA (3-5-2): Scardigno; D’Amore, Lotjonen, Buyla (72' Malanca); Georgiadis (86' Genovese), Uberti, Conti (86' Gomes Scarpino), Alesi, Langella; Polli (79' Leonardi), Ovalle Santos (79' Pozzato)

A disp.: Gentile, Valisena, Costantino, Chiesa, Zeqiraj, Marchese, .

All. Matteo Pastorino,

ROMA (4-3-3): Marin; Mannini, Keramitsis, Chesti (63' Golic), Reale (63' Oliveras); Pagano, Romano (89' Levak), Pisilli; Joao Costa (74' Marazzotti), Alessio (89' Misitano), Cherubini.

A disp.: Razumejevs, Ienco, D'Alessio, Vetkal, Mlakar, Graziani.

All. Federico Guidi



Arbitro: Andrea Calzavara della sezione di Varese

Assistenti: Giuseppe Lipari - Doriana Isidora Lo Calio

Ammonizioni: Alesi (S), Keramitsis (R), Leonardi (S)

Espulsioni: -