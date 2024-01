La Roma Primavera stende il Lecce e sorpassa la Lazio

La Roma Primavera reagisce alla sconfitta nel derby e lo fa nel modo migliore, piegando in casa i campioni in carica del Lecce con i gol di Louakima e Misitano. La vittoria della Roma, unita alla pesante sconfitta della Lazio contro la capolista Inter, permette alla Roma di salire al terzo posto in classifica a scapito proprio della Lazio.

Il primo tempo

Con il partente Luigi Cherubini regolarmente titolare, la Roma si rende protagonista di un buon avvio, con tanto di gol sfiorato già al 22' da Graziani su una conclusione da fuori area. La Roma continua ad essere pericolosa con Mannini e la sua pressione sfocia a fine primo tempo, con Louakima che si rende protagonista di una buona azione personale, dopo aver ricevuto palla da Cherubini, e salta secco il portiere del Lecce per il gol del vantaggio.

Il secondo tempo

La Roma inizia il secondo tempo con un controllo attento del possesso, e sembra voler già addormentare la partita nonostante manchi ancora un tempo intero. A spezzare quest'equilibrio ci pensa Misitano, che al 60' raccoglie il suggerimento di Mannini e di testa infila il portiere leccese Borbei con un grande inserimento. Dopo il 2-0 la Roma non sembra voler mollare la presa e va vicina al 3-0 con uno scatenato Mannini, ma il Lecce si scuote con un clamoroso palo da Vescan-Kodor con un tiro da fuori. I giovani giallorossi controllano fino al 90', ma Burnete rimette in piedi il match per gli ospiti al primo minuto di recupero. Il gol suona la carica del Lecce, che assedia la porta della Roma e per poco non trova il 2-2 con Marin costretto a superarsi su un colpo di testa all'incrocio di Esposito. Sul calcio d'angolo seguente la Roma tiene e si prende tre punti preziosi.

Il tabellino

ROMA-LECCE 2-1 (45' Louakima, 60' Misitano, 90' rig. Burnete)



ROMA (4-3-3): Marin; Louakima (73' D'Alessio), Keramitsis, Plaia, Oliveras (78' Golic); Mannini, Ivkovic (73' Ienco), Graziani (78' Cichella); Costa, Mlakar (60' Misitano), Cherubini.

A disp.: Razumejevs, Marazzotti, Guerrero, Bah, Nardin, Romano.

All. Federico Guidi



LECCE (3-4-3): Borbei; Pascalau, Pacia (76' Minerva), Esposito; McJannett, Vulturar, Samek (76' Davis), Helm (64' Vescan-Kodor); Daka (90' Jemo), Burnete, Agrimi.

A disp.: Lampinen-Skaug, Leone, Gromek, Luka, Kongslev, Jemo.

All. Federico Coppitelli

Arbitro: Giuseppe Rispoli della sezione di Locri

Assistenti: Giuseppe Cesarano - Antonio Aletta

Ammonizioni: Louakima (ROM), Pacia (LEC), Ienco (ROM), Plaia (ROM)