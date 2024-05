La Roma Primavera si ferma a Lecce, ma la semifinale play-off arriva lo stesso

Alla Roma bastava un punto, e un punto è arrivato per assicurarsi di partire direttamente dalla semifinale play-off nel finale di stagione di Primavera 1. Non è stato facile per i giallorossi di Federico Guidi ottenerlo, con il Lecce campione uscente andato avanti dopo un buon primo tempo con il tiro da fuori di Winckelmann al 44', complice una papera di Marin che si lascia sfuggire il pallone. Nella ripresa la Roma torna attiva sui piedi di Graziani, che semina il panico tra i pugliesi e trova anche un palo con la deviazione arrivata su un suo cross. Serve il colpo dei giocatori più forti, e al 71' arriva da parte di Pagano, che dopo una bella azione personale serve D'Alessio per il comodo tap-in del pareggio. La Roma va più vicina del Lecce al gol vittoria, sfiorando con Alessio, ma nel finale entrambe le squadre si accontentano di un punto, che per la Roma vale la certezza del secondo posto.

Il tabellino

LECCE-ROMA 1-1 (44' Winkelmann, 71' D'Alessio)



LECCE (3-4-3): Leone; Pacia, Esposito, Addo; Winkelmann (59' Davis), Yilmaz (80' Casciano), McJannett (77' Helm), Minerva; Daka, Burnete, Agrimi (59' Metaj).

A disp.: Verdosci, Dell'Acqua, Jemo.

All. Federico Coppitelli



ROMA (4-3-3): Marin; Mannini, Keramitsis, Golic, Ienco (46' Reale); Vetkal (46' Levak), Romano, Graziani (62' Misitano); Marazzotti (69' D'Alessio), Alessio (84' Chesti), Pagano.

A disp.: Razumejevs, Kehayov, Nardozi, Reale, Ivkovic, Mlakar, Della Rocca.

All. Federico Guidi