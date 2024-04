La Roma Primavera esce da Vinovo tra i rimpianti, è pareggio con la Juventus Primavera

Giornata agrodolce per la Roma Primavera, che perde due punti sull'Inter capolista e può avere rimpianti legittimi per il 3-3 esterno sul campo della Juventus, arrivato dopo essere stati avanti 2-0.

La Roma combina un pasticcio

Era iniziato bene il sabato di campionato per la Roma, che va avanti 1-0 al 23' del primo tempo con Keramitsis, bravo ad approfittare della respinta sul tiro violentissimo di Cherubini da trenta metri. La Juventus non resta a guardare e va vicinissima al pareggio al 29', con Turco che ha la meglio su Golic e colpisce di testa a botta sicura, trovando l'opposizione di Marin. In avvio di secondo tempo la Roma trova il 2-0 con Romano, bravo ad approfittare della sponda di Pisilli, e semrba poter chiudere definitivamente il match. Non ha fatto i conti con la voglia dei padroni di casa, che tra il 61' e il 72' trovano il pareggio prima con un tap-in di Florea e poi con un tiro da fuori di Scienza che beffa Marin. La partita sembra assumere brutti significati all'87', con la Juve che completa la rimonta con il 3-2 di uno scatenato Mancini, ma due minuti dopo D'Alessio trova il pareggio definitivo permettendo alla Roma di non perdere troppo campo dall'Inter capolista, ora a tre punti.

JUVENTUS-ROMA 3-3 (23' Keramitsis, 50' Romano, 61' Florea, 72' Scienza, 85' Mancini, 87' D'Alessio)



JUVENTUS (3-4-2-1): Vinarcik; Montero, Puche, Bassino; Turco (69' Scienza), Owusu (58' Florea), Ripani (90' Boufandar), Pagnucco; Grosso (58' Finocchiaro), Crapisto (69' Savio); Mancini.

A disp.: Radu, Martinez Crous, Firman, Biggi, Giorgi, Pugno.

All. Paolo Montero



ROMA (4-3-3): Marin; Mannini, Keramitsis (68' Chesti), Golic, Oliveras; Pagano (79' Graziani), Romano (59' Vetkal), Pisilli; Marazzotti (79' D'Alessio), Alessio (59' Misitano), Cherubini.

A disp.: Kehayov, Marcaccini, Ienco, Ivkovic, Mlakar, Levak.

All. Federico Guidi​​​​​​



Arbitro: Mattia Drigo della sezione di Portogruaro

Assistenti: Glauco Zanellati - Michele Piatti

Ammonizioni: Bassino (JUV), Romano (ROM), D'Alessio (ROM)