La Roma perde la finale Scudetto Primavera, l'analisi di mister Guidi "Gli episodi sono stati dalla loro"

La Roma Primavera cede in finale Scudetto Primavera al Sassuolo. Dopo avere chiuso il primo tempo sullo 0-0, nella ripresa i giallorossi incassano tre gol. A fine partita, mister Guidi è stato intervistato dai media del Club.

Cosa è mancato per vincere questo Scudetto?

"Quello per cui i ragazzi del Sassuolo sono stati più bravi di noi: sono riusciti a concretizzare le occasioni che hanno avuto. Sono stati cinici su due palle inattive, e bravi a segnare su un nostro errore. Avevamo approcciato molto bene la partita, perché nel primo tempo avevamo tenuto la gara sotto controllo, abbiamo avuto due o tre occasioni grandi che non abbiamo finalizzato.

E poi, dopo il gol su palla inattiva, loro hanno trovato tante energie nervose, tanto furore agonistico, superiore alla nostra capacità di reazione. Ci abbiamo lo stesso provato e abbiamo trovato davanti a noi la bravura di un portiere che ha fatto due o tre interventi di grandissima qualità.

Dobbiamo fare i complimenti al Sassuolo, perché sono stati più bravi di noi nelle situazioni di gioco e hanno capitalizzato quello che dovevano capitalizzare. E questo in una partita secca fa la differenza. Merito a loro, ma questo non pregiudica il percorso fatto dai nostri ragazzi: sono arrivati a giocarsi una finale Scudetto, dopo la vittoria della Coppa Italia l'anno scorso e la conquista a inizio stagione della Supercoppa. Potevano chiudere addirittura vincendo uno Scudetto. Sarebbe stato qualcosa di storico, e non so a quante squadre di Primavera 1 sia successo.

Oggi, hanno esultato i ragazzi del Sassuolo. Gli facciamo i complimenti. Dobbiamo anche saper accettare la sconfitta, dopo che ci hanno visto alzare due coppe. Tanti complimenti e applausi ai vincitori".

Adesso c'è tanta tristezza, c'è tanta delusione, ma i numeri parlano chiaro: la crescita dei ragazzi è importante, a livello societario e di squadra: i nostri 2004 sembrano pronti per il professionismo. Forse, questo è lo Scudetto più importante.

"L'ho detto anche in conferenza: non è una sconfitta che preclude quello che hanno messo in mostra, anche stasera. Il risultato non deve destabilizzare ciò che hanno fatto.

Io sono estremamente convinto che molti dei nostri, per come sono cresciuti, per come sono migliorati dal punto di vista mentale, tecnico, tattico e fisico, li vedremo in palcoscenici importanti.

E non dimentichiamo che, oltre ai risultati che abbiamo fatto, ci sono stati anche tanti esordi in Prima Squadra, perché hanno avuto - e dico avuto perché sono alla fine di un percorso nel settore giovanile - la fortuna di crescere in una Società estremamente attenta al settore giovanile, e che hanno dato un senso ai loro sacrifici anche debuttando con la nostra Prima Squadra.

Nel tempo, vedremo che questa sconfitta sarà per noi una grande vittoria, perché molti dei nostri saranno ad altissimi livelli".

[ufficio stampa AS Roma]