La Roma dei giovani ha il carattere dei grandi, 0-2 al Bologna Primavera in dieci uomini

Il carattere della Roma Primavera è quello dei grandi, e i ragazzi di Guidi l'hanno dimostrato questa mattina nella sfida di Primavera 1 contro il Bologna. I giovani giallorossi si sono presi la vittoria per 0-2 nonostante l'espulsione di Marazzotti in avvio di secondo tempo. Per la Roma ora arie di altissima classifica, con l'Inter capolista distante solo un punto.

Il primo tempo

Il pressing della Roma frutta dividendi sin dalle prime battute di gioco, con una palla persa in uscita dal Bologna che diventa buona per Graziani, che serve Bah bravo a trovare il gol del vantaggio da fuori area al quarto minuto. La Roma continua a dominare il gioco, e va vicina al raddoppio con Graziani e Mlakar, che da calcio d'angolo manca una buona occasioni al 16'. Sempre l'asse Bah-Mlakar va vicina al 2-0, con il cross di Bah che non raggiunge la testa di Mlakar ma per poco non causa un'autorete di De Luca e su cui il portiere di casa Pessina deve superarsi.

Il secondo tempo

Bah torna a spingere ad inizio secondo tempo, e al 49' sfiora il gol prendendo un palo su assist di D'Alessio. Solo tre minuti dopo arriva il 2-0, con Mlakar che finalizza una grande azione della Roma culminata nel cross perfetto di Marazzotti. Lo stesso Marazzotti però rischia di rovinare la partita della Roma, nemmeno tre minuti dopo infatti arriva il secondo giallo per il calciatore della Roma che lascia i giallorossi in dieci per almeno quaranta minuti. Il Bologna si sveglia e prova ad assaltare la porta giallorossa, con Marin che si deve superare su Cesari al 78'. Nel finale non succede nulla e la Roma si porta a casa tre punti cruciali.