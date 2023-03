La Roma contro il "Palazzo": gli striscioni all'Olimpico a sostegno di Mourinho

Gli oltre 60mila spettatori giallorossi presenti all?Olimpico nella sconfitta della Roma contro il sono con Mourinho. Senza sé e senza ma, all?attacco della classe arbitrale e non solo.

La squalifica di Mou

La polemica iniziale è legata alla squalifica di Mourinho dopo lo scontro verbale con Serra, quarto uomo della partita Cremonese-Roma (2-1 risultato finale, ndr). Mourinho, espuslo, accusa Serra di averlo offeso. Lo Special One viene squalificato per due giornate, la Roma fa ricorso, la squalifica viene sospesa per ulteriori approfondimenti con l?allenatore in panchina per Roma-Juventus. Dopo il match con i bianconeri Serra rischia il deferimento e l?allontanamento dai campi di A e B. In casa Roma si pensa al meglio, ma la Corte d?Appello conferma, a sorpresa, la squalifica di Mourinho che salta il Sassuolo e il Derby.

Lo stadio con Mou

Contro il Sassuolo prima e durante la partita vengono esposti striscioni a sostegno del tecnico, che ha assistito alla partita in uno stanzino vicino agli spogliatoi e contro il ?Palazzo?. In Curva Sud si legge: ?Chiunque difende i colori di Roma è nostro allenatore. Daje Mourinho?. In Tevere ?Con Mourinho a difesa della Roma? e ancora ?Più colpite più combatteremo. In campo 11 Mourinho?. Non ci sono dubbi, Mou ha unito più che mai il tifo giallorosso.

I fischi a Fabbri

Durante la partita non sono mancate le contestazioni all?arbitro Fabbri. Il fischietto di Ravenna è stato fischiato e insultato dall?intero stadio per alcune sue decisioni. Dal giallo a Smalling e Matic all?espulsione di Kumbulla (caduto platealmente e ingenuamente nella provocazione di Berardi). Ai tifosi ma anche alla dirigenza giallorossa, in silenzio stampa per la squalifica di Mou, non sono piaciute altre scelte dell?arbitro come quella di sanzionare solo col giallo un?entrata di Tressoldi su Abraham. Ad una settimana dal derby il mondo Roma è tutto unito contro la classe arbitrale e sostiene a gran voce Mourinho.