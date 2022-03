La Recanatese trova il tris in casa del Trastevere

Caduta rovinosa del Trastevere, che in casa cede contro la capolista Recanatese nel big match del girone F di Serie D. Ad indirizzare il match in maniera negativa per i padroni di casa è stata l'espulsione di Monni all'11', reo di aver tirato una manata ad un avversario. I marchigiani controllano la partita e affondano il colpo al 47' con Minnozzi, che prima dell'intervallo deposita in rete il cross di Minicucci. La reazione dei padroni di casa viene spezzata dal rigore di Sbaffo al 20', che indirizza definitivamente la partita i mano ospite, che cinque minuti dopo trovano il tris con Raparo. I marchigiani salgono così a 10 punti di vantaggio sul Trastevere, che ora deve cominciare anche a guardarsi le spalle.

TRASTEVERE-RECANATESE 0-3

MARCATORI: 47'pt Minnozzi, 20'st rig. Sbaffo, 25'st Raparo

TRASTEVERE: Semprini, Cervoni, Laurenzi (26'st Ilari), Sannipoli (43'st Madeddu), Tarantino, Giordani, Macrì, Crescenzo (37'st Chinappi), Monni, Corsetti (26'st Massimo), Proia (26'st Fioretti). A disp. Cataldo, Lo Porto, Cats, Santilli. All. Mazza

RECANATESE: Urbietis, Somma, Quacquarelli, Sopranzetti (12'st Grieco), Pacciardi, Ferrante (39'pt Marafini), Minicucci (37'st Ferretti), Raparo, Minnozzi (31'st Defendi), Sbaffo, Giampaolo (21'st Senigagliesi). A disp. Amadio, Alessandrini, Alessandretti, Guidobaldi. All. Pesaresi

ARBITRO: Agostoni di Milano

ASSISTENTI: Montanelli di Lecco - Tagliafierro di Caserta

NOTE - Espulso Monni all'11pt per condotta violenta. Ammoniti: Corsetti, Quacquarelli, Laurenzi. Angoli: 6-7. Recupero: 2'pt, 3'st