La Real Monterotondo sbanca Sassari e torna a sognare la salvezza

Grande vittoria del Real Monterotondo, che nella trasferta sarda di Sassari coglie una vittoria cruciale per il suo campionato. Dopo un buon inizio dei padroni di casa sono i laziali a prendere il sopravvento, Svidercoschi serve in contropiede Tilli che al 19' firma il gol del vantaggio per gli ospiti. I sardi rispondono con qualche occasione, ma si va al riposo con il Monterotondo in vantaggio. Sempre Svidercoschi però mette una seria ipoteca sul match, siglando lo 0-2 dopo soli sette minuti dal ritorno in campo. Il neoentrato Capuano chiude definitivamente il match all'87, con un gol in contropiede che vanifica anche il gol della bandiera al 93' di Bartulovic. I laziali si avvicinano così alla zona salvezza, ora distante solo cinque punti dall'Atletico Uri e dal Gladiator.

Sassari - Real Monterotondo 1-3

Sassari Calcio Latte Dolce: Carboni; Salvaterra, Cabeccia, Medico (12’ st Bartulovi?), Di Marco; Bilea (1’ st Pireddu), Gianni, Palombi (12’ st Nurra), Cannas (34’ st Grassi); Palmas, Zecchinato (39’ st Altea). A disposizione: Casillo, Cassini, Marcangeli, Mudadu. Allenatore: Mauro Giorico.



Real Monterotondo Scalo: Del Moro; Pasqui (19’ st Calisto), Albanesi, Esposito; Potenziani (40’ st Carosi), Meledandri, Santi, Riccucci (41’ st Sganga), Sansotta; Svidercoschi (37’ st Capuano), Tilli (14’ st A. Albanesi). A disposizione: Faraglia, Baldassi, Balestra, Ouedraogo. Allenatore: Fabrizio Paris.



Marcatori: 19’ Tilli (RMS), 52’ Svidercoschi (RMS), 87’ Capuano (RMS), 93’ Bartulovi? (SLD)



Ammonizioni: Palmas (SLD), Gianni (SLD), Albanesi, Del Moro



Recupero: pt 1’, st 5’